Staking streekvervoer nog niet voorbij; vijftien nieuwe stakingsdagen gepland

De stakingen in het Utrechtse streekvervoer zijn na deze week nog niet voorbij. Vakbond FNV kondigt vijftien nieuwe stakingsdagen verspreid over zes weken aan, als werkgevers in het streekvervoer niet over de brug komen met een beter voorstel voor een nieuwe cao Streekvervoer. De acties beginnen volgende week dinsdag 28 februari en duren tot en met vrijdag 7 april.

In het streekvervoer wordt al maanden actie gevoerd voor een betere cao. De vakbonden FNV en CNV willen dat de werkgevers maatregelen nemen om de werkdruk te verlagen en ze eisen een loonstijging van 16,9 procent over een periode van een jaar.

Hanane Chikhi, onderhandelaar CNV: “Het is waardeloos dat dit nodig is, maar de maat is echt vol. Er móet iets gebeuren aan het gejaag en gejakker in het openbaar vervoer. Het gevolg is een hoog ziekteverzuim. We vragen al jaren om meer lucht in de roosters. En die komt er maar niet. Het is nu klaar, we willen daar betere afspraken over.”

Vijftien stakingsdagen

Welke gevolgen de stakingen precies voor het Utrechtse streekvervoer gaat hebben, is nog niet bekend. De stakingsperiode van zes weken begint volgende week dinsdag 28 februari. Daarna wordt er gestaakt op donderdag 2 maart, maandag 6 maart, woensdag 8 maart, vrijdag 10 maart, dinsdag 14 maart, woensdag 15 maart, maandag 20 maart, woensdag 22 maart, vrijdag 24 maart, woensdag 29 maart, donderdag 30 maart, maandag 3 april, woensdag 5 april en vrijdag 7 april.