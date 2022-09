Staking van NS-personeel zorgt voor verlaten Utrecht Centraal; alleen af en toe treinen naar Schiphol

Utrecht Centraal ligt er opnieuw verlaten bij. De spoorvakbonden kondigden vorige week nieuwe regionale stakingen aan en dat leidt er vrijdag toe dat in het hele land amper treinen kunnen rijden. Vanaf Utrecht Centraal vertrekt alleen af en toe een trein naar Schiphol Airport.

Een enkele toerist kijkt wat verdwaasd om zich heen op Utrecht Centraal. Het is vrijdagochtend, iets voor 9.00 uur. Normaal stikt het op dat tijdstip van de reizigers, maar deze vrijdag is het stil. De vakbonden FNV Spoor, VVMC en CNV hebben – nadat er afgelopen maand ook al gestaakt werd – hun leden opgeroepen opnieuw het werk neer te leggen.

De acties op vrijdag zijn regionaal, maar de NS ziet geen mogelijkheden om treinen te laten rijden. “De acties zijn weliswaar regionaal, maar het actiegebied is nu groter en onze treinen en collega’s rijden door heel Nederland. Kijkend naar alle opties en de ervaringen van de vorige stakingsdagen zien we geen mogelijkheid om op een verantwoorde, betrouwbare en veilige manier een dienstregeling te rijden. Dit betekent dat er helaas vandaag de hele dag geen NS-treinen kunnen rijden in Nederland.”

Wel probeert de NS treinen te laten rijden tussen Utrecht en Schiphol. Tot 20.00 uur rijdt er vier keer per uur een trein in beide richtingen. Van 20.00 tot 0.00 uur is dat twee keer per uur en tussen 0.00 en 4.00 uur één keer per uur.

Cao

De spoorvakbonden hebben afgelopen tijd meerdere stakingsdagen georganiseerd, omdat ze niet blij zijn met het cao-voorstel dat de NS heeft gedaan. De vakbonden willen in die cao een verlichting van de werkdruk en een toename van waardering voor de medewerkers zien.

De NS heeft deze week een hernieuwd cao-voorstel gedaan. De spoorvakbonden en NS zijn daarover donderdag in gesprek gegaan, maar dat heeft nog geen resultaat opgeleverd. De stakingsdagen gaan voorlopig dan ook door.