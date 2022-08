Stakingen bij NS-personeel; dinsdag 30 augustus Utrecht aan de beurt

Het personeel bij de NS is aan het staken geslagen. Vandaag is regio Noord aan de beurt en dinsdag 30 augustus zullen er veel minder treinen rijden in regio Midden, waar Utrecht onder valt. De vakbonden roepen op tot de staking omdat ze niet tevreden zijn over de nieuw cao die op tafel ligt.

Vandaag is er de hele dag bijna geen treinvervoer in Noord-Nederland. Treinen van Arriva rijden wel en treinen die buiten regio Noord vertrekken en als bestemming Noord-Nederland hebben zijn vaak nog wel te gebruiken.

De komende dagen zijn er steeds andere regio’s aan de beurt. Eerst regio West (26 augustus) en dan Noordwest (29 augustus), Midden (30 augustus) en Oost & Zuid (31 augustus). Als na afloop van deze stakingen NS nog altijd niet akkoord gaat met de cao-eisen, dan volgen in de week na de regionale stakingen ook landelijke stakingen.

De stakingen hebben grote gevolgen voor het treinverkeer dus het is goed om de reisplanner in de gaten te houden. Stakingen in andere delen van het land kunnen ook gevolgen hebben voor reizigers die in Utrecht willen in- of uitstappen.

‘Reizigers raken’

FNV, een van de deelnemende vakbonden schrijft: “Wij, en jullie ook, beseffen heel goed dat we gedurende de acties de reizigers raken. De overlast is onvermijdelijk en uiteindelijk ook in het belang van de reizigers. We zien nu dat NS de vacatures niet ingevuld krijgt. Daardoor vraagt NS steeds meer van jullie flexibiliteit en ligt de werkdruk onverantwoord hoog. Door het tekort aan personeel vallen treinen uit en de sociale veiligheid staat ernstig onder druk. Er is een fatsoenlijke cao nodig om dat tij te keren. […] Daarmee wordt de dienstregeling voor de reizigers weer betrouwbaar en komt de service en sociale veiligheid weer op het eerdere hoge niveau.”

Reizigers die getroffen worden door de staking hebben mogelijk recht op een vergoeding. De regels daarover zijn hier te lezen.