Stakingen Utrechts streekvervoer deze week opgeschort; partijen in overleg zetten ‘goede stappen’ Archieffoto DUIC

De aangekondigde stakingen in het Utrechtse streekvervoer op woensdag 29 en donderdag 30 maart worden opgeschort. Dat hebben vakbonden FNV en CNV maandag bekendgemaakt. De bonden zeggen dat er “goede stappen worden gemaakt in de gesprekken die momenteel plaatsvinden” over een betere cao.