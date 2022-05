Stand van zaken herinrichting Kanaal- en Damstraat; aannemer start dit najaar

De gemeente Utrecht heeft de stand van zaken rondom de herinrichting van de Kanaal- en Damstraat bekendgemaakt. Zodra een aannemer is gevonden starten de werkzaamheden in het najaar en het idee is dat het in 2024 wordt afgerond. Daarnaast is in februari onderzoek gedaan naar de drukte en die resultaten zijn nu gepubliceerd.

In oktober 2021 maakte de gemeente de definitieve plannen voor de Kanaal- en Damstraat bekend. Onder meer bewoners en ondernemers uit het gebied willen al langer dat de buurt aantrekkelijker, groener en veiliger wordt. Er komt daardoor meer ruimte voor voetgangers en beide straten worden groener.

Bomen

Langs de Kanaalstraat, Damstraat en op het Moskeeplein worden 89 nieuwe bomen geplant. Van de 53 bomen die al in het gebied staan worden er 16 verplaatst naar de Timorkade. De gemeente waarschuwt dat deze werkzaamheden ‘groot’ zijn en overlast veroorzaken. “We proberen dit zoveel mogelijk te beperken.”

Dit najaar beginnen de werkzaamheden op het westelijke deel van de Kanaalstraat. In de loop van volgend jaar wordt het tweede deel van deze straat aangepakt. Tussen de Jan Pieterszoon Coenstraat en de Damstraat wordt het éénrichtingsverkeer. Automobilisten kunnen dan alleen nog maar in westelijke richting over dit deel van de Kanaalstraat rijden.

Damstraat

Op het noordelijke deel van de Damstraat – het stuk dat tussen de Vleutenseweg en de Kanaalstraat ligt – wordt het éénrichtingsverkeer omgedraaid. “Dit doen we omdat we hiermee verwachten dat de Kanaalstraat rustiger en veiliger wordt”, aldus de gemeente. Deze werkzaamheden starten in 2024.

In het hele gebied komen roodbruine klinkers, er komen extra fietsparkeerplekken, er komen laad- en losvakken die op drukke tijden door automobilisten gebruikt kunnen worden, er komen ondergrondse containers, de riolering wordt vervangen en het verkeerslicht ter hoogte van de Jan Pieterszoon Coenstraat worden weggehaald.

Onderzoek

In februari is onderzoek gedaan naar de drukte. Daaruit bleek dat er tijdens de avondspits meer auto’s in het gebied rijden dan in de ochtendspits. Ook bleek het zuidelijke deel van de Damstraat bijna twee keer zo druk als het noordelijke deel. Alle zijstraten van de Kanaalstraat, inclusief de Jan Pieterszoon Coenstraat, zijn dan weer relatief rustig. Tot slot bleek ook dat de meeste auto’s – op uitzonderingen na – niet hard rijden.

Zodra de herinrichting is afgerond wordt het onderzoek herhaald. “Zodat we maatregelen kunnen nemen als dat nodig blijkt.”

Aanbesteding

Momenteel is de gemeente nog op zoek naar een aannemer. Dat wordt via een aanbesteding gedaan waarin een aantal eisen zijn te lezen. “Deze eisen gaan bijvoorbeeld over een goede bereikbaarheid en zo min mogelijk overlast tijdens de uitvoering.” De gemeente verwacht volgende maand een aannemer te hebben die de werkzaamheden gaat uitvoeren.