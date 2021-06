Standbeeld nijntje op nijntje pleintje is kapot; mogelijk heeft een veegwagen de sokkel geraakt

Het standbeeld van nijntje op het nijntje pleintje in Utrecht ligt aan diggelen. Het lijkt erop dat een veegwagen van de gemeente op zaterdagmiddag per ongeluk tegen de sokkel is gereden.

De sokkel van het beeld, bestaande uit vijf platen met daarop nijntje, ligt in gruzelementen. Op een ingestuurde foto is te zien dat een veegwagen van de gemeente naast het kapotte beeld staat. Mogelijk is de chauffeur met de achterkant van het wagentje tegen het beeld gereden.

Het nijntje pleintje ligt op de hoek van de Van Asch van Wijckskade en de 1e Achterstraat. Het standbeeld op het plein is gemaakt door Marc Bruna, de zoon van Dick Bruna, de geestelijk vader van nijntje.

Het standbeeld staat al sinds 1994 op het plein. Hoogstwaarschijnlijk wordt het beeld weer opgebouwd zodat nijntje binnenkort weer in volle glorie op het plein te zien is.