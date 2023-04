Standplaatshouders in Utrecht krijgen meer tijd; huidige kramen mogen waarschijnlijk jaar langer blijven staan

Standplaatshouders in Utrecht lijken even op adem te kunnen komen. De ondernemers hoeven dit jaar geen nieuwe vergunning aan te vragen, er komt namelijk een gedoogtermijn van ongeveer een jaar. Dat zei wethouder Susanne Schilderman donderdagmiddag tijdens een commissievergadering over het onderwerp.

Door het instellen van een gedoogtermijn krijgen de ondernemers geen nieuwe vergunning, maar is er wel tijd voor de gemeente om tot een beter beleid te komen voor het verdelen van de plekken voor de standplaatshouders. Dezelfde tijd kan gebruikt worden door standplaatshouders om zich voor te bereiden op de veranderingen die eraan komen. Ondertussen kunnen de ondernemers hun plekje blijven gebruiken.

Donderdagmiddag kwam de gemeenteraad weer bijeen voor het standplaatshoudersdossier. We vatten het nog een keer kort samen. Eind 2023 lopen de vergunningen af voor alle huidige standplaatshouders, dat zijn de meer dan tachtig plekken waar nu bijvoorbeeld bloemenstallen, viskramen en kaasboeren te vinden zijn. Sommige van deze ondernemers zijn al tientallen jaren te vinden in Utrecht en kregen in die tijd gewoon steeds een verlenging van de vergunning. Vanwege Europese regelgeving mag straks iedereen meedingen naar de vrijkomende vergunningen. Het is dus nog maar de vraag of de bekende gezichten weer terugkomen. Hier is veel onrust over bij de ondernemers.

De onrust komt voort uit de slechte communicatie van de gemeente, maar ook omdat het college van B&W eerder voorstelde om de vergunningen later dit jaar te gaan verloten. Hier is vanuit de gemeenteraad breed kritiek op gekomen. Maar hoe moeten de vergunningen die vrijkomen dan verdeeld gaan worden? Daar is nog veel discussie over, bijvoorbeeld over welke selectiecriteria eventueel toegepast kunnen worden. Een deel van de raad ziet graag dat de gemeente alles uit de kast trekt om de huidige ondernemers hun plekje te laten behouden. Verschillende juristen hebben ook verschillende adviezen gegeven over wat er mogelijk is.

Uiteindelijk is er nu nog geen pasklaar antwoord, geen nieuw beleid. Daarom zei wethouder Schilderman dat er een gedoogtermijn kan komen. Die termijn zal ongeveer een jaar tot anderhalf jaar zijn. De komende weken moet dit nog verder uitgezocht en onderbouwd worden. Die onderbouwing is belangrijk om het gedogen ook juridisch mogelijk te maken.