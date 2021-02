Stankoverlast in Utrecht door grote brand in Leerdam

In Utrecht doen veel bewoners melding van stankoverlast. Veiligheidsregio Utrecht laat weten dat stand wordt veroorzaakt door een grote brand in een woonboerderij in Leerdam.

Vrijdagochtend brak een grote brand uit in een woonboerderij, het gebouw kan als verloren worden beschouwd. De brand in Leerdam zorgt voor stankmeldingen in Utrecht, veel bewoners maken melding van een brandlucht. In Vianen werden bewoners opgeroepen om om ramen en deuren te sluiten vanwege de stank.

De brandweer is vrijdagochtend nog een tijdje bezig met nablussen.