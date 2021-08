Stankoverlast rond waterzuiveringsinstallatie in de Utrechtse wijk Overvecht blijft aanhouden

De stankoverlast in de omgeving van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in de Utrechtse wijk Overvecht blijft aanhouden. De VVD en PvdA hebben daarom schriftelijke vragen over de kwestie ingediend. De fracties willen onder meer weten of het mogelijk is dat er uitwerpselen in de naastgelegen Vecht belanden.

De stankproblemen rond de waterzuivering aan de Brailledreef, die eigendom is van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, spelen al jaren. In oktober 2020 werd aangekondigd dat een maand later extra maatregelen zouden worden genomen om de overlast te verminderen.

Toen werd gezegd dat de overlast wordt veroorzaakt door het slib dat verwerkt wordt in de installatie. Hierin zitten twee stoffen die veel geur hebben. In 2020 werd gezegd dat het lavafilter van de rioolwaterzuiveringsinstallatie deze stoffen er niet goed uithaalt.

Uitwerpselen

Ondanks de maatregelen speelt het probleem nog steeds. Eerder deze maand is een artikel in De Telegraaf verschenen waarin woonbootbewoners zeiden dat ze soms uitwerpselen voorbij zien drijven in de Vecht.

De fracties van de VVD en PvdA willen weten of het mogelijk is dat er op bepaalde momenten, bijvoorbeeld na heftige regenbuien, slib uit de installatie in de Vecht terecht kan komen.

Mocht dit het geval zijn dan willen de partijen weten welke oplossing er verwacht wordt vanuit het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en welke rol de gemeente hierin kan nemen.

Reces

Tot slot merken de fracties op dat het erop lijkt dat er nu vanwege het zomerreces geen actie ondernomen wordt. “Vindt het college deze kwestie niet urgent genoeg om nu duidelijkheid over te scheppen en naar een oplossing te zoeken?”