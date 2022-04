Star Lodge Hotels in Utrecht blijft langer in gebruik als opvangplek voor vluchtelingen

Star Lodge Hotels aan de Biltsestraatweg in Utrecht wordt langer gebruikt voor de opvang van vluchtelingen dan eerder was aangegeven. Nu heeft de gemeente, mede vanwege de schaarste aan opvangplekken, besloten dat er tot medio juli volgend jaar vluchtelingen in het hotel kunnen verblijven.

De eerste mensen arriveerden op 15 december 2021 in Star Lodge Hotels in Utrecht. Er is daar plek voor in totaal 330 vluchtelingen. Destijds werd gezegd dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) deze plek voor maximaal zes maanden zou gebruiken, maar dat is nu aangepast.

De gemeente zegt namelijk dat de noodzaak voor opvanglocaties voor het COA onverminderd hoog blijft en dat het verzoek is binnengekomen om de noodopvang in Star Lodge Hotels te verlengen. Ook de eigenaar van deze plek is hiervan op de hoogte gebracht.

Mensenrechten

“Gezien de nood voor opvangplekken, de goede landing van deze opvang in de wijk en dat Utrecht staat voor mensenrechten, heeft het college ingestemd met verlenging van de noodopvang, tot medio juli 2023”, schrijft de gemeente in een brief aan de raad.

Eerder werd ook al een noodopvang geopend in het voormalige pand van Holland Casino in Utrecht. Dit gebouw werd eind maart in allerijl gereedgemaakt om mensen uit Ter Apel op te vangen.

