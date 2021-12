Star Lodge Hotels in Utrecht nieuwe opvangplek voor 350 vluchtelingen

Het Star Lodge Hotels aan de Biltsestraatweg in Utrecht wordt momenteel gereedgemaakt voor de opvang van maximaal 350 vluchtelingen. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) verwacht dat de eerste mensen volgende week arriveren voor een duur van hoogstens een half jaar.

Het COA heeft in samenspraak met de gemeente afspraken gemaakt met de eigenaar van het pand in de Voorveldse Polder. Ook de brandweer en de GGD hebben positief geadviseerd. Het gebouw heeft naast kamers ook een algemene ruimte en een buitenruimte.

Het COA start deze week met het aanpassen van de inrichting van het pand. Zo worden er stapelbedden geplaatst om de capaciteit uit te breiden. De gemeente zegt het te waarderen dat de ondernemers van het terrein de handen ineenslaan om de opvang tot een succes een te maken.

Activiteiten

“In Utrecht staan we voor kwalitatief goede opvang van asielzoekers. Dat betekent onder meer dat wij het van belang vinden dat er voor de asielzoekers een dagelijks activiteitenprogramma is”, schrijft het college in een brief aan de raad.

Naast het creëren van opvang voor de korte termijn zoekt de gemeente samen met andere spelers in de regio naar opvangplekken voor de middellange termijn en aan het versnellen van het huisvesten van statushouders.

Momenteel is het hotel City Center Lodge Utrecht een plek waar vluchtelingen worden opgevangen. Ook dit is een tijdelijke opvanglocatie.