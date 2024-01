Start bouw clubhuis Elinkwijk is ook begin van herinrichting sportpark; ook woningbouw op de agenda

De bouw van het clubhuis van voetbalvereniging Elinkwijk in Utrecht is begonnen. Daarmee is ook een begin gemaakt aan de herinrichting van het hele sportpark, waarbij het huidige clubgebouw plaatsmaakt voor woningen en het nieuwe sportpark voor meerdere functies gebruikt gaat worden.



Het gebied wacht een flink transformatie. Niet alleen omdat het nieuwe clubhuis elf losse en verouderde gebouwen vervangt, maar ook omdat het gebied deel gaat uitmaken van het toekomstige Sportief Park Zuilense Vecht. Daarbij gaan de sportparken Zuilen/Elinkwijk in Utrecht en Daalseweide in Maarssen deel uitmaken van één sportpark.

Dit park biedt straks ruimte aan sportverenigingen, maar ook aan mensen die willen hardlopen, skeeleren of bootcampen. Daarnaast worden er 290 woningen – sociale huur, middenhuur en vrije sector – gebouwd in het gedeelte van de gemeente Utrecht, en 150 woningen in het gedeelte van gemeente Stichtse Vecht.

Wethouder Sport, Eva Oosters: “Wij slaan niet alleen de eerste paal voor een nieuw clubgebouw, maar maken ook de weg vrij naar een sportpark met veel verschillende functies. Het is een plek waar verenigingen, hardlopers, skeeleraars, bootcampers en buurtbewoners samenkomen. Door het dubbel gebruik van sportvelden en de inrichting van het park laten we zien dat sport niet alleen op de zaterdag wordt beleefd, maar het hele jaar door. Het nieuwe clubgebouw van USV Elinkwijk wordt hierbij het centrum van activiteiten.”