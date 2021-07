Startschot gegeven voor aanleg doorfietsroute tussen Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein

De aanleg van de doorfietsroute tussen Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein kan beginnen. De provincie Utrecht ondertekenden samen met de betrokken gemeentes Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein een overeenkomst voor de zogenoemde 4 kanalenroute. De opening van de route staat gepland voor eind 2023.

Op een doorfietsroute hebben fietsers vaker voorrang op autoverkeer en eerder groen licht bij verkeerslichten. De route wordt niet helemaal nieuw aangelegd. Bestaande fietsverbindingen worden namelijk verbeterd en aan elkaar verbonden. De fietspaden worden ook verbreed, zodat fietsers ruimte hebben om naast elkaar te fietsen of elkaar veilig in te halen. De fietsroute wordt ook groener gemaakt.

Verder krijgt de doorfietsroute duidelijke lijnen, wegwijzers en verlichting. De stoepranden moeten veilig worden en er komen geen paaltjes of andere obstakels op de route. De betrokken gemeentes en de provincie denken dat scholen, woonwijken, werklocaties en andere knooppunten door de doorfietsroute beter bereikbaar worden per fiets. “Zo wordt het aantrekkelijker om ook voor langere afstanden de fiets te pakken”, aldus de provincie.

De doorfietsroute moet het gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer dus stimuleren. Het streven is om in 2023 10 procent meer fietsgebruik op de route te hebben dan in 2019.

Netwerk

Arne Schaddelee, gedeputeerde van de provincie Utrecht, vindt het belangrijk dat er in de regio een hoogwaardig fietsnetwerk loopt. “Samen met gemeenten leggen we de komende jaren een netwerk van doorfietsroutes aan in heel de regio Utrecht. Bestaande fietsverbindingen worden verbeterd en aan elkaar verbonden, zodat fietsers ongehinderd, veilig, snel en comfortabel kunnen doorfietsen”, zegt hij. “Hierdoor wordt het aantrekkelijker om ook voor langere afstanden je fiets te pakken. Dat draagt bij aan een bereikbare, gezonde en aantrekkelijke provincie.”