Station Utrecht Centraal best gewaardeerde station van de stad; Utrecht Zuilen scoort het laagst

Van alle zeven stations in de gemeente Utrecht, krijgt station Utrecht Centraal in 2023 het hoogste rapportcijfer van reizigers, een 7,8. Met een 6,7 scoort station Utrecht Zuilen het laagst van alle stations in de stad. Landelijk eindigt Utrecht Zuilen op plek 324 van de 393.

ProRail en NS laten elk jaar onderzoek doen naar de tevredenheid over stations. Zo weten de organisaties waar reizigers blij mee zijn en wat er nog verbeterd kan worden. Ipsos I&O, dat het onderzoek uitvoert, komt jaarlijks met de Stationsbelevingsmonitor. In 2023 deden ruim 83.000 mensen mee aan de enquête over hoe zij hun bezoek aan één van de 399 station in Nederland hebben ervaren. Een station doet pas mee in de ranking als het meer dan honderd beoordelingen krijgt.

Station Utrecht Centraal kreeg, net als in 2022, een 7,8 van de reizigers. Station Vleuten staat met een 7,6 op plek 53 en kreeg een betere beoordeling dan in 2022. Toen scoorde het station nog een 7,2. Op plek 137 staat station Utrecht Vaartsche Rijn, dat net als in 2022 een 7,3 kreeg. De beoordeling van de drie stations is hoger dan het landelijk gemiddelde van 7,21.

De stations Utrecht Terwijde (7,2), Utrecht Leidsche Rijn (7), Utrecht Overvecht (6,9), Utrecht Lunetten (6,7) en Utrecht Zuilen (6,7) scoren lager dan het landelijk gemiddelde. Overvecht en Zuilen gingen er wel allebei 0,1 op vooruit ten opzichte van vorig jaar.

Verschillen

In 2021 stond station Utrecht Centraal nog op de negende plaats in Nederland 2022 was dat de 23ste plek. Dit jaar is dat een plekje hoger, namelijk 22. Station Klimmen-Ransdaal in Zuid-Limburg wordt wederom het best beoordeeld met een 8,7 en scoort daarmee het hoogste rapportcijfer ooit sinds de meting. Reizigers waarderen het monumentale stationsgebouw en de ligging in het heuvelachtige landschap. Het hoogst beoordeelde station in de provincie Utrecht is Driebergen-Zeist, met een 7,9.