Station Utrecht Centraal is donderdag het decor van een grote veiligheidsoefening

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) oefent donderdag samen met NS, ProRail, politie, Veiligheidsregio Utrecht (VRU), Openbaar Ministerie en de gemeente op en rond station Utrecht Centraal. Aan de hand van verschillende scenario’s worden grootschalige incidenten nagebootst.

Een groot deel van de oefening, die om 12.00 uur start en tot ongeveer 17.00 uur duurt, vindt plaats buiten het zicht van het publiek, maar sommige onderdelen worden wel in en rond het station georganiseerd.

Zo schrijft VRU dat mensen die via spoor 1 tot en met 4 reizen er rekening mee moeten houden dat de lift en roltrap naar deze perrons niet bereikbaar zijn. Ook kunnen reizigers vanuit de fietsenstalling onder het Stationsplein die middag niet via de middentunnel bij de perrons komen.

Reizigers, maar bijvoorbeeld ook omwonenden, worden vooraf en tijdens de oefening op de hoogte gehouden. VRU zegt dat overlast zoveel mogelijk wordt beperkt.

Explosive Lion

De oefening is onderdeel van ‘Explosive Lion’, een reeks aan oefeningen van de EOD die deze week plaatsvinden op verschillende plekken in het land. Het is het idee dat alle deelnemende partijen de samenwerking tijdens crisissituaties trainen.

“Om goed voorbereid te zijn op verschillende soorten incidenten wordt regelmatig geoefend door hulpdiensten en andere betrokken organisaties in Nederland. We oefenen in verschillende scenario’s van crises en rampen onze processen, de onderlinge communicatie en wie waar verantwoordelijk voor is. Oefenen is van essentieel belang, zodat we als het nodig is gezamenlijk snel en daadkrachtig kunnen optreden”, aldus VRU.