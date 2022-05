Update: Koffer op Station Utrecht Centraal bleek ‘loos alarm’

Vanwege een ‘achtergebleven koffer’ was de stationshal van Utrecht Centraal zaterdagavond tijdelijk ontruimd. De politie meldt inmiddels dat het om ‘loos alarm’ gaat.



Rond 21.55 uur liet de politie via sociale media weten dat de stationshal ‘uit voorzorg’ was ontruimd en dat agenten een achtergebleven koffer onderzochten. Ook liet de politie weten dat het Team Explosieven Verkenning (TEV) onderweg was naar Utrecht Centraal.

Dit team heeft koffer inmiddels onderzocht en daaruit bleek dat er geen explosieven in zaten. Het treinverkeer, dat vanwege de actie is stopgezet, wordt weer hervat.

Mijn geluk met OV heeft zijn toppunt bereikt. Letterlijk heel Utrecht Centraal is naar buiten geëvacueerd door politie. Ik kan nu wss niet eens meer thuis komen pic.twitter.com/ZddqWFvffw — ZTO (@ZTO_ssb) May 7, 2022

“Op last van de politie: verlaat het station onmiddellijk” Station Utrecht Centraal is ontruimd. pic.twitter.com/EgFb1MPKGF — Rick van den Brink 🇳🇱🇺🇦 (@rick_vdbrink) May 7, 2022