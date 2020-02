Station Utrecht Centraal scoort goed onder de reizigers

Het overgrote deel van de reizigers is tevreden over station Utrecht Centraal. Maar liefst 90 procent van de ondervraagden geeft het station een 7 of hoger. Dat blijkt uit de Stationsbelevingsmonitor 2019.

Het onderzoek is in opdracht van ProRail en NS uitgevoerd door I&O Research. Het bureau ondervroeg vorig jaar 150.000 reizigers. Station Utrecht Centraal staat op de 17e plek in de lijst. In totaal zijn er 575 stations onderzocht.

Met deze positionering scoort Utrecht Centraal het best van alle stations uit de provincie. Vermoedelijk heeft de recente verbouwing te maken met het resultaat. Volgens NS stijgt de waardering van reizigers bij nieuwe stations.

Centraal stations

Utrecht scoort ook goed ten opzichte van andere grote Nederlandse stations. Alleen Arnhem Centraal en Rotterdam Centraal scoren beter. Deze stations staan op een gedeelde tweede plek in de lijst.

Het populairste station van Nederland is het Limburgse Klimmen-Ransdaal. 97 procent van de reizigers is tevreden over dit station. Het slechtst scoort station Lage Zwaluwe in Noord-Brabant. Slechts 27 procent geeft dit station een 7 of hoger.

Bekijk hier de hele lijst.