Station Utrecht Zuilen is minst gewaardeerde station van de provincie

Station Utrecht Zuilen is vorig jaar als minst aantrekkelijke station van de provincie beoordeeld. Dat blijkt uit de cijfers van de jaarlijkse Stationsbelevingsmonitor, een onderzoek naar de reisbeleving van reizigers dat NS en ProRail op alle Nederlandse stations laten uitvoeren. Utrecht Centraal stond in de vorige monitor nog op de negende plaats van Nederland, dit jaar werd het station 23e op de lijst met meest gewaardeerde stations van het land. Het rapportcijfer was met een 7,8 alsnog dik voldoende.

Station Zuilen kreeg als rapportcijfer een 6,6. Het is een klein station in een minder aantrekkelijke omgeving waar de beschutting minimaal is, schrijven de NS en ProRail. Ook is er bij het station sprake van vandalisme door hangjeugd. NS en ProRail zeggen er regelmatig te surveilleren om de overlast te beperken. Vorig jaar was het station ook het slechtst van de stations in de stad.

Vaartsche Rijn werd afgelopen jaar met een 7,3 beoordeeld, het jaar daarvoor was het rapportcijfer een 7,6. De stations in Leidsche Rijn (7,3) en Terwijde (7,4) kregen er 0,1 bij, maar bij Vleuten (7,2) ging er 0,1 af. Lunetten werd opnieuw beoordeeld met een 7,1 en Overvecht met een 6,8. Vorig jaar was dat een 7,0.

Heuvels

In totaal deden 85.000 reizigers mee aan het onderzoek. Het best gewaardeerde station van Nederland is Klimmen-Ransdaal. Het station op de Zuid-Limburgse Heuvellandlijn kreeg een 8,3 vanwege de mooie ligging in de heuvels en het monumentale stationsgebouw uit 1913 met restaurant en terras op het perron.