Stationsgebied Utrecht populair als kantoorbestemming

Het Utrechtse Stationsgebied blijkt populair als zakencentrum. In 2019 vond 11 procent van alle kantooropnames – huur en aankoop van kantoorruimte – in Nederland plaats in Utrecht en dan vooral in het Stationsgebied. Tot 2024 zal de kantorenvoorraad daar nog doorgroeien met circa 18 procent. Dat blijkt uit cijfers van vastgoedadviseur Cushman & Wakefield. Wat is er al en wat kunnen we nog verwachten?

De centrale ligging in het land maakt het Stationsgebied al langer een aantrekkelijke vestigingsplaats voor Nederlandse hoofdkantoren, zoals Rabobank, Volksbank, NS en Prorail. Het afgelopen jaar zijn daar hoofdkantoren van onder andere Aalberts Industries, Autobinck, AM Pharma, Certis Europe, McDonald’s, Zanders, Ultimaker, VodafoneZiggo en TeamLiquid bij gekomen.

Belangrijke overweging bij de keuze voor Utrecht blijkt onder andere het beperkte aanbod van goede kantoren in Amsterdam en de hogere huurprijzen aldaar. Ook is er veel nieuwbouw in het Stationsgebied en komt er nog een hoop bij.

Huurprijzen

Jaren van veel vraag, maar weinig aanbod hebben ervoor gezorgd dat de huurprijzen voor kantoorruimte in het Stationsgebied fors zijn gestegen, maar liefst 42 procent ten opzichte van 2007. Op andere kantoorlocaties in Utrecht was dat in dezelfde periode slechts 5 procent. Toch liggen de huurprijzen in Utrecht nog altijd veel lager dan in Amsterdam.

Het gaat sowieso goed met de verhuur van kantoren in Nederland. In de 5 grootste steden in Nederland staat gemiddeld 5,9 procent leeg. Utrecht laat als gemeente met 4,1 procent het laagste leegstandscijfer zien gevolgd door Amsterdam met 4,8 procent, Den Haag met 6,0 procent, Eindhoven met 8,3 procent en Rotterdam met 8,5 procent.

Groei

Tot 2024 groeit de kantorenvoorraad in het Stationsgebied nog door met circa 18 procent. Nu is 40 procent nog in gebruik door overheidsinstellingen, maar dat zal afnemen omdat er meer bedrijven komen te zitten

Heel wat kantoorruimte

Aan de Jaarbeurszijde van het Stationsgebied staan nog flink wat uitbreidingen met kantoorruimte gepland. Zo wordt, na de oplevering van Rijkskantoor De Knoop aan de Croeselaan en het World Trade Centre aan het Jaarbeursplein in 2018, momenteel gebouwd aan Central Park, een nieuwe kantoortoren naast het Stadskantoor en het spoor. Voor de bouw van het Jaarbeurspleingebouw, een 90 meter hoge kantoortoren, wordt momenteel nog gezocht naar een investeerder.

Het spraakmakende Wonderwoods (een mix van wonen, werken, ontspanning, cultuur en horeca) gaat er nog komen en aan de Van Sijpesteijnkade gaat NS naast de inmiddels opgeleverde woontoren De Syp nog kantoorgebouwen ontwikkelen.

Aan de stadskant van het spoor tenslotte is bovenop het bus- en tramstation Het Platform recent opgeleverd met een mix van appartementen, kantoren, sportschool en restaurant. Iets verderop aan het vernieuwde Stationsplein werd 2019 Creative Valley al opgeleverd als plek om te werken.

Nederlandse kantorenmarkt

Alles bij elkaar uiteindelijk dus heel wat vierkante meters kantoorruimte in het Utrechtse Stationsgebied. Maar de huidige vraag is dan ook enorm volgens vastgoedorganisaties. Veel bedrijven concentreren zich al een aantal jaren met name in de vijf grootste steden (Amsterdam, Rotterdam, De Haag, Utrecht en Eindhoven). Sinds 2015 bedraagt het aandeel van deze G5 in de totale landelijke huur en aankoop van kantoorruimte al zeker 50 procent.