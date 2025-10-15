Statushouders worden in Utrecht ingezet tegen lerarentekort; resultaat is zichtbaar positief

Het lerarentekort neemt toe, zo ook in Utrecht. Terwijl scholen op zoek zijn naar mensen die het tekort kunnen opvullen, staat er een groep ervaren professionals – de statushouders met onderwijservaring – die vaak niet aan de slag komt. Om dit probleem te verhelpen, hebben de Hogeschool Utrecht, internationale schakelklas Ithaka en de gemeente Utrecht de handen ineengeslagen om deze mensen op te leiden tot meertalige onderwijsassistenten (MOA’s).

Ondanks dat het grote lerarentekort het onderwijs al jaren in zijn greep houdt, wordt nog steeds een grote groep professionals over het hoofd gezien: statushouders met onderwijservaring in het land van herkomst. Volgens Jantien Smit, lector Meertaligheid en Onderwijs aan de HU, is het zonde dat we geen gebruikmaken van deze mensen. “Er zijn docenten die vanuit het buitenland naar Nederland zijn verhuisd, soms zelfs met een in Nederland erkende lesbevoegdheid. Toch vinden zij moeilijk werk”, aldus Smit. Ze voegt hieraan toe dat juist deze kennis en ervaring hard nodig is nu.

Opleidingshuis

Om dit onderwijstalent niet onbenut te laten, zijn de Hogeschool Utrecht, Ithaka – een internationale schakelklas in Overvecht – en de gemeente Utrecht het ‘opleidingshuis’ voor meertalige onderwijsassistenten gestart. Deelnemers van dit opleidingshuis volgen wekelijks lessen over pedagogiek, didactiek en het Nederlandse schoolsysteem. Daarnaast doen ze ook directe ervaring op door tegelijkertijd mee te lopen in een klas.

Bij Ithaka gaat dit om klassen in een meertalige context. De leerlingen van deze internationale schakelklassen zijn nog bezig met het leren van de Nederlandse taal, zodat ze in de toekomst deel kunnen nemen aan het Nederlandstalige onderwijs. De meertalige onderwijsassistenten kunnen, met hun ervaring uit het land van herkomst en de aanvulling door het opleidingshuis, de leerlingen zowel in het Nederlands als in hun moedertaal ondersteunen.

Zichtbare resultaten

Het MOA-project bij Ithaka is in 2023 van start gegaan en de effecten zijn inmiddels al zichtbaar in de klas. Leerlingen voelen zich gesteund, begrijpen de lesstof sneller als ze ook hun thuistaal mogen gebruiken en durven actiever mee te doen. Ook uit de oudergesprekken blijkt dat de meerwaarde van de MOA’s groot is: zij slaan een brug tussen de ouders en de school, waardoor er meer vertrouwen en wederzijds begrip ontstaat.

Sinds 1 september dit jaar is ook het vervolgproject, dat tot 2027 duurt, van start gegaan. Hierbij wordt niet alleen Ithaka in het MOA-project meegenomen, maar ook MPower in Overvecht en het Gerrit Rietveld College in Tuindorp doen hieraan mee.

