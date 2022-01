Stayokay krijgt gelijk: geen ondergrondse afvalcontainers voor haar deur op de Neude

De plannen van de gemeente Utrecht om pal voor de deuren van Neude 4 en 5 ondergrondse afvalcontainers te plaatsen, gaan niet door. Dat heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op woensdag uitgesproken.

De ondernemers aan de noordoostkant van de Neude waren erg ontstemd toen het plan voor het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers voor hun deuren definitief werd. Stayokay en andere ondernemers kaartten de kwestie aan bij de rechter.

Twee meter voor de deur van het hostel Stayokay zouden vier ondergrondse restafvalcontainers moeten komen, staat in een besluit van het college van 30 november 2020. Het hostel heeft zich zorgen gemaakt over de (geluids)overlast die de containers zouden veroorzaken en heeft dit ook veelvuldig kenbaar gemaakt aan de gemeente. Er zijn geen venstertijden afgesproken voor het storten van bijvoorbeeld glas. Dit zou betekenen dat ook in de nachtelijke uren de kliko’s in de containers zouden kunnen worden geleegd.

Andere plekken

Waarom de restafvalcontainers precies op die plek moeten komen? Dat lijkt de gemeente niet goed uit te kunnen leggen. “Vanaf dag één hebben we alternatieve locaties aangedragen”, licht mr. S.W. Derksen de advocaat van de ondernemers toe. “We hebben met de gemeente meegedacht over andere locaties, maar deze werden ongeschikt gevonden.”

Ook nadat Stayokay een onderzoek naar alternatieve locaties liet uitvoeren, parkeerde de gemeente de containers voor de deuren van Neude 4 en 5. Volgens de hoogste bestuursrechter heeft de gemeente onvoldoende onderbouwd waarom de alternatieve plekken voor de container niet geschikt zouden zijn.

Hinder

Het komt volgens Derksen, partner/advocaat bij Wijn & Stael Advocaten, niet vaak voor dat een rechter oordeelt dat (ondergrondse) containers niet geplaatst mogen worden op een bepaalde locatie. “Over het algemeen wordt aangenomen dat afvalcontainers een bepaalde hinder tot gevolg hebben en dit moet worden geduld. In dit geval oordeelt de rechter dat op deze locatie niet vaststaat dat er geen onaanvaardbare overlast ontstaat.”

De plannen voor het plaatsen van de containers op de bewuste locatie zijn voorlopig door de rechtbank opgeschort. De gemeente zal verder moeten kijken naar een andere plek voor de ondergrondse restafvalcontainers.