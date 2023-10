Stedenbouwkundige Riek Bakker krijgt Utrechtse onderscheiding voor plan Leidsche Rijn

Stedenbouwkundige Riek Bakker heeft zondag uit handen van burgemeester Sharon Dijksma de Zilveren Stadsmedaille gekregen. Bakker heeft het Masterplan Leidsche Rijn ontworpen en stond daarmee aan de wieg van de Vinex-wijk.

De Zilveren Stadsmedaille wordt uitgereikt aan mensen die zich langdurig op een bijzondere manier hebben ingezet op sportief, cultureel, sociaal-maatschappelijk of ander gebied. De onderscheiding kan ook worden gegeven voor bijzondere verdiensten die doorwerken op het maatschappelijk leven en bijdragen aan het imago van Utrecht op nationaal niveau.

Ontwerp

Riek Bakker krijgt de onderscheiding dus voor haar plan voor de wijk Leidsche Rijn. Bakker kreeg in 1994 de opdracht om hiervoor een ontwerp te maken. In zes maanden tijd ging ze in gesprek met allerlei betrokkenen, zoals de gemeenten Utrecht en Vleuten-De Meern, inwoners, de provincie het waterschap, de NS en Rijkswaterstaat. Met al hun wensen in haar achterhoofd is Bakker vervolgens aan de slag gegaan met het ontwerp voor de wijk. Bakker vertelde in deze podcast al eens over dit proces en de inspiratie maar ook tegenslagen die daarbij kwamen kijken.

De wijk moest in verbinding komen te staan met Vleuten, De Meern en Haarzuilens en moest ook duurzaam en compact worden. Naast 30.000 woningen moest er ruimte zijn voor scholen, sportvelden, parken, ziekenhuizen, winkels, bedrijventerreinen en cultuur. De wijk viert dit jaar het 25-jarig bestaan en de uitreiking van de Zilveren Stadsmedaille aan Riek Bakker vond dan ook plaats op het slotevenement van deze viering.

Meerdere onderscheidingen

Bakker, die naast Leidsche Rijn ook bekend is van de Kop van Zuid in Rotterdam, kreeg al meerdere onderscheidingen voor haar werk. Ze werd benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, kreeg de Aletta Jacobsprijs, de Rotterdam Promotie Prijs en de Oeuvre Award. Aan deze reeks kan ze nu dus de Utrechtse Zilveren Stadsmedaille toevoegen.