Stedin ook de komende vier jaar weer netbeheerder in de gemeente Utrecht

Stedin blijft de komende vier jaar netbeheerder in Utrecht van de gas- en elektriciteitsinfrastructuur. De gemeente noemt Stedin een ‘strategische partner’ in de transitie naar een fossielvrije energievoorziening.

Het is de taak van de netbeheerder om de publieke gas- en elektriciteitsnetwerken aan te leggen, te beheren en te onderhouden. Omdat het bedrijf in de gemeente een monopolie heeft is het gereguleerd en staat het onder toezicht van de Autoriteit Consument & Markt.

In juli 2016 had de gemeente een samenwerkingsovereenkomst met Stedin gesloten. Dit was voor de duur van vier jaar. Deze samenwerking wordt nu dus verlengd tot minimaal 2024.

De gemeente zegt dat de huidige infrastructuur gedurende de energietransitie behoorlijk aangepast moet worden. “Denk hierbij aan het verzwaren van het elektriciteitsnet in verband met meer elektrisch vervoer en elektrificatie van de warmtevraag in de gebouwde omgeving, en over enkele jaren de verwijdering van het gasnet in grote delen van de stad”, aldus de gemeente.

Bovengronds

Ook bovengronds gaat het een en ander veranderen. Zo komen er distributiestations en zal er de komende tijd veel worden gegraven. “Binnen de strategische samenwerking wordt er aandacht aan besteed om deze impact zo veel mogelijk te beperken.”

Minimaal twee keer per jaar vindt er overleg plaats tussen Stedin en de gemeente. “Binnen de samenwerking bewaken we de voortgang van gezamenlijke projecten, en bespreken nieuwe ontwikkelingen dan wel belemmeringen.”