Stedin roept op om elektrische auto’s in Utrecht niet tijdens avondpiek op te laden

Om de druk op het elektriciteitsnetwerk in onder meer Utrecht te verminderen roept Stedin op om auto’s niet tussen 16.00 en 21.00 uur op te laden. Volgens de netbeheerder kunnen veel eigenaren van elektrische voertuigen hun auto’s ook in de middag, wanneer er veel zonnestroom is, of in de nacht, wanneer het rustiger is op het net, opladen.

Vorig jaar waarschuwden de netbeheerders Stedin en TenneT dat de grenzen van het elektriciteitsnetwerk in 2025 in zicht dreigden te komen, en ook de gemeente Utrecht sprak destijds haar zorgen uit over netcongestie. Nu zegt Stedin dat, ondanks allerlei investeringen, het elektriciteitsnet toch op allerlei plekken vol zit.

Avondpiek

“Stedin doet een beroep op consumenten, bedrijven en overheden om gezamenlijk de druk op het elektriciteitsnet te verminderen en optimaal gebruik te maken van duurzame energiebronnen”, is te lezen in een persbericht van de netbeheerder. Koen Bogers, de CEO van het bedrijf, zegt dat met name tussen 16.00 en 21.00 uur, ook wel de avondpiek genoemd, het net ‘uit z’n voegen barst’.

“Dit wordt een steeds groter maatschappelijk probleem. We vragen consumenten en bedrijven hun gedrag aan te passen en te bedenken wanneer ze veel elektriciteit nodig hebben. […] Het maakt namelijk uit wanneer je energie gebruikt. Als we ons gedrag aanpassen, kunnen netbeheerders meer capaciteit vrijmaken”, aldus Bogers.

20 procent

Van alle capaciteit die Stedin tot 2030 bijbouwt gaat in sommige stedelijke gebieden 20 procent op aan het gebruik van laadpalen. Voor iedere laadpaal die in de avondpiek uitstaat, kan de netbeheerder naar eigen zeggen ongeveer één nieuwbouwwoning extra aansluiten.

“Het laden van auto’s rond etenstijd is lang niet voor iedereen nodig. Dat kan ook op andere momenten op de dag, bijvoorbeeld als er veel zonnestroom voorhanden is of ‘s nachts als het rustiger op het net is.”

Resultaat

Het nettoresultaat van Stedin was in 2023 met 170 miljoen euro ruim twee keer zo hoog als in 2022 (81 miljoen euro). Dit kwam volgens het bedrijf door hoge transportopbrengsten. “Het hogere nettoresultaat wordt voor het overgrote deel geherinvesteerd in de uitbreiding van het net.”