Steeds meer Utrechtse huisbazen verkopen hun panden

Steeds meer Utrechtse huisbazen verkopen hun huurwoningen. De verkoop van particuliere woningen in Utrecht steeg in 2024 met 6 procent, harder dan in de andere grote steden. De gemeente ziet de ontwikkeling als een correctie in de huizenmarkt, omdat er hiervoor juist veel woningen werden opgekocht voor de verhuur. Wel spreekt ze nog steeds van een woningcrisis.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van onderzoek in opdracht van het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO). Particuliere woningeigenaren verkochten zoveel van hun panden, dat de totale hoeveelheid vrije sector huurwoningen in Nederland met 3.000 is gedaald. In de voorgaande jaren groeide het aantal juist.

In Utrecht was deze verschuiving het sterkst. Het aandeel particuliere huurwoningen dat werd verkocht steeg met 6 procent. Volgens de gemeente Utrecht liggen de oorzaken van de verschuiving bij de implementatie van nieuwe wetgeving. Ze wijzen naar de Wet betaalbare huur, waarmee strengere regels kwamen voor de maximale huurprijs. Ook wordt de belasting op inkomsten uit vermogen, zoals woningen of aandelen, binnenkort aangepakt.

Dat het totaal aantal particuliere huurwoningen afneemt, gaat in tegen de trend van de afgelopen jaren. Tussen 2012 en 2024 groeide het aantal van 21.000 naar 41.000. “De huidige toename in de verkoop van particuliere huurwoningen moet daarom worden gezien als een correctie van een periode waarin er juist woningen werden opgekocht voor de verhuur”, zegt de woordvoerder.

Van een trendbreuk is volgens de gemeente nog geen sprake. “Wij vinden het nog te voorbarig om te concluderen dat de totale particuliere huurvoorraad in de stad op de lange(re) termijn aan het afnemen is.”

Verschuiving

De Huisbazen verkochten hun woningen vooral aan huishoudens die er zelf in gingen wonen. Daarmee gaan de woningen van de huursector naar de koopsector. Er werd ook een deel verkocht aan professionele verhuurders zoals bedrijven en instellingen. Deze bouwde bovendien een hoop nieuwe huurwoningen bij. Hoewel de sector in zijn geheel dus met 3.000 woningen krimpt, is er dus ook sprake van een verschuiving van particuliere naar professionele verhuurders.

De krimp van de vrije huursector is niet fijn voor huurders, maar de Woonbond ziet de overgang naar meer professionele verhuurders wel als een positieve ontwikkeling. Volgens de bond investeren ze vaker in onderhoud en verduurzaming, wat de kwaliteit van de huurmarkt ten goede komt. Veel particuliere verhuurders doen dit niet, een gemiste kans volgens de belangenorganisatie. Een subsidieregeling die sinds 2022 beschikbaar is voor onderhoud en verduurzaming van particuliere huurwoningen werd bijvoorbeeld maar voor 85 procent benut.

Brede wooncrisis

Volgens de gemeente is ondanks de ontwikkeling nog altijd sprake van een brede wooncrisis, waardoor het van belang is vooral in totaliteit te zorgen voor meer woningen. “Daarom zetten we ons ook nadrukkelijk in voor nieuwbouw en het beter benutten van de bestaande woonvoorraad.” De gemeente vindt de verschuiving van huur naar koop onwenselijk voor huurders, maar voor koopstarters biedt het weer kansen.

