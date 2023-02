Steeds meer Utrechtse ondernemers houden deuren dicht, maar politiek wil meer; desnoods een verbod

Steeds meer winkeliers van de Utrechtse binnenstad houden om energie te besparen hun deur gesloten tijdens openingstijd, maar dit is volgens een aantal politieke partijen niet genoeg. Zij willen dat de gemeente nog meer actie onderneemt om energieverspilling tegen te gaan en als dit te veel werk is openstaande deuren gaat verbieden.

Teams van een door de gemeente ingehuurd bureau hebben in oktober en november vorig jaar ondernemers in het centrum van Utrecht bezocht, en zij hebben hen tips gegeven om energie te besparen. Eén daarvan was om de deur gesloten te houden tijdens openingstijd. “Het blijkt dat voor de actie 31 procent van de ondernemers de deur dicht had; na de actie was dit percentage gestegen naar 46 procent”, was te lezen in een raadsbrief.

De Utrechtse fracties van Partij voor de Dieren, Volt, en GroenLinks noemen deze stijging ‘een mooi succes’, maar ze zeggen daar ook bij dat er nog meer gedaan kan worden. “De helft van de deuren in de Binnenstad staat nog wel open, en er zijn nog meer wijken in Utrecht dan alleen de Binnenstad waar energiewinst te behalen valt.”

Vervolg

De partijen hebben schriftelijke vragen ingediend over het onderwerp. Zo willen zij onder meer weten of de actie van de gemeente een vervolg krijgt. “Kan het college toezeggen om deze actie voort te zetten en meer ondernemers in de binnenstad zover te krijgen de deuren dicht te laten houden?”

Daarnaast willen de fracties weten of de ondernemers in andere wijken dan ook worden bezocht. Als dit niet wordt gedaan omdat het bijvoorbeeld te veel werk zou zijn, stellen de partijen voor om openstaande winkeldeuren te verbieden via lokale wetgeving. “Dit levert immers winst op voor portemonnee van de ondernemer en voor het klimaat […].”

Terrasverwarming

Tot slot hebben de partijen het over de ‘heikele kwestie’ van de ‘niet-duurzame’ terrasverwarming. Amsterdam zou momenteel aan het onderzoeken of dit verboden kan worden en Utrecht volgt dat nauwgezet. Als dat onderzoek te lang duurt, stellen de fracties voor om in de tussentijd ondernemers te benaderen met de vraag of zij de terrasverwarming uit willen zetten.

Begin december vorig jaar deed DUIC een rondgang door de Lange Elisabethstraat en de Steenweg. Daaruit bleek dat ongeveer de helft van de zaken in deze straten de deuren gesloten hadden. Een aantal ondernemers gaf destijds aan dat zij de deuren openhielden omdat klanten dan makkelijker naar binnen kwamen.