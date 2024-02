Steeds meer vluchtelingen worden opgevangen aan Ravellaan in Utrecht; van 60 naar 100 mensen De opvanglocatie aan Ravellaan 1. Foto: Google Streetview

Vanwege onder meer positieve reacties uit de buurt wordt het aantal vluchtelingen dat wordt opgevangen in een pand aan de Ravellaan in Utrecht opgeschaald naar 100 mensen. In oktober vorig jaar trokken de eerste 60 vluchtelingen in het pand en in december kwamen daar 20 mensen bij. Straks arriveert een tweede groep van 20 vluchtelingen.