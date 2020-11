Steeds meer zonnepanelen in de stad: gemeente Utrecht lijkt doelstelling te halen

Steeds meer Utrechtse daken hebben zonnepanelen. 17 procent van de daken is inmiddels voorzien, terwijl dit vorig jaar nog 13 procent was. De stad ligt hiermee goed op koers om de eigen doelstelling van 20 procent in 2025 te halen.

Het percentage daken met zonnepanelen is dit jaar gestegen naar 17 procent. In 2019 was dat 13 en in 2018 9 procent. Woningcorporaties hebben een grote inhaalslag gemaakt en zijn gestegen van 6 procent in 2019 naar 14 procent dit jaar.

Particuliere daken zitten op 20 procent. Bij sportaccommodaties is 21 procent voorzien van zonnepanelen, bij onderwijsgebouwen 24 procent en bij gemeentelijke gebouwen 26 procent. Bedrijven en kantoren lopen nog wat achter, met 10 procent bezetting.

Zonnepact

Om de aanschaf van zonnepanelen verder te stimuleren, gaat de gemeente samen met andere partijen samenwerken in een zogeheten zonnepact. Dit samenwerkingsverband moet het voor bedrijven gemakkelijker maken om zonnepanelen op hun dak te leggen.

In het zonnepact werken verschillende partijen samen om ondernemers te helpen bij de verschillende stappen die nodig zijn om zonnepanelen aan te schaffen. De partijen die meedoen zijn onder meer bedrijventerreinverenigingen, ondernemersvertegenwoordigingen, adviseurs, banken en de provincie Utrecht.

Ondernemers

“We merken dat veel ondernemers graag zonnepanelen willen, maar dat ze daar door de drukte van de dagelijkse bedrijfsvoering niet aan toe komen”, zegt wethouder Lot van Hooijdonk (energie).

“Ook weten aanbieders van zonnepanelen deze groep niet altijd te bereiken. Daardoor zijn ondernemers vaak nog onbekend met de mogelijkheden. We hebben het zonnepact opgericht om daar verandering in te brengen. We willen ondernemers informeren en ontzorgen, waardoor het een behapbare stap wordt om zonnepanelen te nemen. Zo profiteren ondernemers van een lagere energierekening en werken we samen aan een prettige en gezonde stad die steeds meer draait op duurzame energie.”