Steeds meer zonnepanelen op Utrechtse daken, maar niet iedereen doet mee

Het aantal zonnepanelen op daken in Utrecht blijft groeien. Uit cijfers van de gemeente blijkt dat in 2021 op bijna een kwart van alle daken zonnepanelen waren geïnstalleerd en vorig jaar was dat gegroeid tot 36 procent. In de binnenstad liggen op nog geen 10 procent van de daken zonnepanelen, terwijl dit in Leidsche Rijn bijna 58 procent is. Ook blijkt dat de toename vooral te zien is op kleinere daken van bijvoorbeeld woningen of kleine bedrijven. De gemeente wil de achterblijvers de komende jaren ondersteunen zodat zij tóch zonnepanelen aanschaffen.

De gemeente maakt onderscheid tussen kleine daken en grote daken. De groei van de afgelopen jaren is vooral te zien op de kleinere daken. “Dit zijn daken die geschikt zijn voor kleine installaties (<15 kWp), bestaande uit met name woningen en kleine bedrijven”, schrijft het college in een brief aan de raad. De groei op deze daken komt volgens de gemeente waarschijnlijk door de energiecrisis en de bijbehorende stijging van de energieprijzen in 2022. “De verwachting is dat de groei de komende jaren zal doorzetten, maar dat de groei wel zal afvlakken.”

Op grote daken – geschikt voor grote installaties (>15 kWp) – was de groei minder hard. Het gaat hier volgens de gemeente met name om bedrijventerreinen. “De rem in de groei kan zeer waarschijnlijk worden verklaard door netcongestie.” Vanwege het stroomnetwerk dat vol dreigt te raken heeft Stedin in oktober 2021 aangekondigd dat grootverbruikers niet meer mogen terugleveren aan het net. “Dit maakt dat het minder vanzelfsprekend is voor grootverbruikers om hun (gehele) dak vol te leggen met zonnepanelen.”

Monumenten

Andere achterblijvers zijn Vereniging van Eigenaars (VvE’s), eigenaren met een laag inkomen, en mensen die een monument bezitten. Dit verklaart mogelijk ook het relatief lage aantal zonnepanelen in de binnenstad. De gemeente heeft de regels voor monumenten echter verruimd. Hierdoor hebben eigenaren sinds 1 januari van dit jaar meer ruimte om te verduurzamen.

Tekst loopt door onder afbeelding

“Een VvE heeft te maken met meerdere uitdagingen als het gaat om de aanschaf en gebruik van zonnepanelen”, schrijft het college. “We starten een pilot voor een collectieve inkoopactie voor zonnepanelen voor kleine VvE’s. Zo’n gezamenlijke inkoopactie ontzorgt de VvE’s in het uitzoeken van een aanbieder en maakt dat de aanschafprijs voor panelen lager is.”

Warmtefonds

Woningeneigenaren met een laag inkomen kunnen bij het Nationaal Warmtefonds geld lenen zonder daar rente over te betalen. De gemeente gaat een dienst opzetten om deze groep te begeleiden bij de aanvraag van zo’n lenig.

Naast deze maatregelen om de ‘achterblijvers’ over de streep te trekken zegt het college te werken aan oplossingen voor netcongestie. “Om nu en in de toekomst grootschalige opwek van zon op dak mogelijk te maken.”

Reactie wethouder

“Meer en meer inwoners en ondernemers dragen via zonnepanelen een steentje bij aan de verduurzaming van Utrecht”, zegt wethouder Lot van Hooijdonk. “De komende jaren bieden we extra ondersteuning voor achterblijvende groepen zoals VvE’s, monumenten en huiseigenaren met een laag inkomen. Denk daarbij aan de inzet van een adviseur voor VvE’s, ruimere regels voor monumenten en extra hulp en inkoopacties voor huishoudens met een laag inkomen.”