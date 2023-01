‘Steeds minder leegstaande winkelpanden in het centrum van Utrecht’

Het aantal leegstaande winkelpanden in de Utrechtse binnenstad is minder geworden. Volgens Centrum Management Utrecht (CMU) stonden er in 2021 nog 40 winkels leeg in het centrum, terwijl dat aantal halverwege 2022 was afgenomen tot 26. Daarnaast ziet CMU dat er ‘opvallend’ veel zaken bij zijn gekomen waar vintagekleding wordt verkocht.

De afgelopen jaren kwamen steeds meer winkelpanden in de Utrechtse binnenstad leeg te staan. In december 2020 luidde toenmalig wethouder Klaas Verschuure samen met collega’s uit andere grote steden de noodklok over het fenomeen, dat destijds met name werd veroorzaakt door de coronacrisis. In januari 2021 noemde PvdA-fractievoorzitter Rick van der Zweth de situatie ‘treurig’. In maart van datzelfde jaar werd het plan met de titel ‘Morgen Mooier Maken’ gepresenteerd om het probleem aan te pakken.

CMU meldde eerder deze maand dat het aantal leegstaande winkelpanden in het centrum van Utrecht dus is afgenomen van 40 in 2021 naar 26 halverwege vorig jaar. “We mogen trots zijn op het project Morgen Mooier Maken dat we samen met Gemeente Utrecht, VCOC en Utrecht Marketing in het leven hebben geroepen om de leegstand tegen te gaan”, is te lezen op de website. Daarnaast zouden consumenten volgens CMU weer vaker fysiek winkelen in plaats van online en ook zou de dalende huurprijs hebben bijgedragen aan de afgenomen leegstand.

Wat CMU ook constateert is dat er ‘opvallend’ veel zaken waar vintagekleding wordt verkocht bij zijn gekomen. “‘Fast fashion’ maakt plaats voor ‘slow fashion’.” Ook komen er tot slot woningen in het winkelgebied. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een deel van het voormalige pand van H&M aan de Steenweg. “En zo zijn er op dit moment twaalf projecten in het centrum waarbij woningen boven winkels worden gerealiseerd, goed voor zo’n negentig potentiële woningen”, aldus CMU.