Steeds vaker mondkapjesplicht of -advies in Utrechtse gebouwen

Het kabinet komt vrijdagmiddag met een precies advies over het gebruik van mondkapjes in ‘publieke binnenruimtes’. Dan moet ook duidelijk worden wat precies de definitie wordt van publieke binnenruimtes. Ondertussen is er al steeds vaker een mondkapjesplicht, of advies, te vinden bij Utrechtse gebouwen.

Stadsschouwburg, Centraal Museum, gemeentelijke gebouwen, TivoliVredenburg, Albert Heijn, Hema en tal van andere winkels; op steeds meer plekken wordt een mondkapje geadviseerd. Ze laten de keuze aan bezoekers en medewerkers of ze een mondkapje willen dragen. Het Centraal Museum en Bijenkorf gaan een stapje verder en verplichten bezoekers een mondmasker te dragen. Winkelcentrum Hoog Catharijne heeft laten weten de lijn van het kabinet te volgen en wacht het definitieve advies af.

Vooruitlopend op het officiële advies is de Rijksoverheid wel al met een lijst gekomen waar ze het gebruik van mondkapjes aanmoedigen: winkels, musea, gemeentehuizen, stations, vliegvelden, parkeergarages, kappers en benzinestations. Ook in de horeca zoals restaurants, cafés, theaters en concertzalen wordt het gebruik geadviseerd, maar mensen kunnen de mondkapjes wel afdoen als ze zitten. Rond 18.00 uur komt de kabinet met de volledige maatregel.

Op Utrecht CS en in Hoog Catharijne loopt nog een ruime meerderheid zonder mondkapje. #utrecht #mondkapjesadvies #COVID19 — Willem van Zeeland (@WillemvZeeland) October 1, 2020

Wij zijn open, zowel in Rotterdam als in Utrecht. We hanteren het volgende deurbeleid:⠀

♥️ Je bent welkom met een mondkapje, maar we zullen het niet verplichten in onze winkels.⠀

♥️ We laten maximaal 3 klanten (=huishoudens) tegelijk binnen.⠀ pic.twitter.com/kNXBqpqrEe — Joline Jolink (@JolineJolink) October 1, 2020

Avondje uit in 2020: Met mondkapje naar binnen om te gaan kijken naar een interview via een video verbinding. Maar dan wel met Margaret Atwood! Benieuwd naar wat zij te vertellen heeft.#ilfu #tivolivredenburg #utrecht #thehandmaidstale #margaretatwood pic.twitter.com/wEgglEgVXA — Willem van Zeeland (@WillemvZeeland) October 1, 2020