Steekincident in binnenstad van Utrecht; traumahelikopter landt op Vredenburgplein Foto's: Bas van Setten & Tamar Huijbregts

Een persoon is dinsdagmiddag gewond geraakt bij een steekincident in de Lauwersteeg in Utrecht, tussen de Steenweg en Oudegracht. Vanwege de ernst van de verwondingen is een traumahelikopter opgeroepen.