Steekincident nabij station Utrecht Centraal; verdachte nog voortvluchtig

Een 57-jarig slachtoffer is vrijdagavond gewond geraakt na een steekincident nabij station Utrecht Centraal. De politie zegt dat de identiteit van de verdachte bekend is, maar dat de persoon nog wel voortvluchtig is.

Het incident gebeurde rond 19.35 uur. Het 57-jarige slachtoffer werd door nog onbekende reden in het been gestoken en is inmiddels verzorgd door de hulpdiensten.

Het deel van het station aan de zijde van het Jaarbeursplein is afgezet. Ook is de fietsenstalling alleen bereikbaar via het Jaarbeursplein en dus niet via de trappen aan het Stadsplateau.

Bloed

Op de corridor die via de openlucht vanaf het Stadsplateau naar het Stationsplein loopt ligt op verschillende plekken bloed op de grond.

De verdachte is dus nog voortvluchtig en mensen met meer informatie worden verzocht direct het noodnummer 112 te bellen.