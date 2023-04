Steekincident op Nieuwegracht in Utrecht; politie arresteert verdachte

Rond 14.30 uur vond er een steekincident plaats aan de Nieuwegracht in Utrecht. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Met behulp van onder meer een Burgernetmelding werd gevraagd uit te kijken naar de verdachte. Rond 16.25 werd gemeld dat er een verdachte was gearresteerd.



Voor het pand van het Leger des Heils aan de Nieuwegracht 92 stonden vlak na het steekincident twee politieauto’s en een ambulance. Een woordvoerder van de politie kon echter niet zeggen of het voorval zich ook daadwerkelijk op deze plek afspeelde.

Wel is bekend dat er een conflict was tussen meerdere mensen. Een persoon is lichtgewond geraakt nadat deze in zijn bil is gestoken. Het slachtoffer hoeft volgens de politie niet naar het ziekenhuis.

Via Burgernet werden bewoners gevraagd mee te kijken naar de voortvluchtige. Inmiddels is een verdachte aangehouden.