Steekincident op Stationsplein in Utrecht; politie op zoek naar tweede verdachte Archiefbeeld Stationsplein. Foto: Robert Oosterbroek

Tijdens een ruzie maandagavond op het Stationsplein in Utrecht is een 32-jarige man verwond met een steekwapen. Na behandeling van het letsel is deze man aangehouden als verdachte. De politie zegt nog naar een persoon op zoek te zijn.

Tijdens een ruzie maandagavond op het Stationsplein in Utrecht is een 32-jarige man verwond met een steekwapen. Na behandeling van het letsel is deze man aangehouden als verdachte. De politie zegt nog naar een persoon op zoek te zijn. Op camerabeelden was volgens de politie een ruzie tussen een groepje mannen op het Stationsplein te zien, waarbij de gemoederen hoog zouden zijn opgelopen. Hierbij werd ook met een voorwerp gestoken. Dit speelde zich rond 21.15 uur af. Toegesnelde agenten troffen een gewond persoon aan. Deze is meegenomen naar het ziekenhuis en na de behandeling aangehouden als verdachte. De recherche onderzoekt de zaak momenteel en daarbij wordt ook gezocht naar een tweede verdachte. Bekijk hier het signalement van de man die gezocht wordt. Tot slot roept de politie getuigen op zich te melden. “Aan het steekincident ging een conflict vooraf, waarbij verschillende mensen betrokken waren. De recherche is ook op zoek naar mensen die foto’s of filmpjes hebben gemaakt van het conflict en/of het steekincident.” Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit Utrecht

Schrijf je hier in!