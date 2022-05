Steenuilen gestolen uit uilenkast in Leidsche Rijn in Utrecht

De stadsecoloog van Utrecht laat weten dat er meerdere steenuilen gestolen zijn uit een uilenkast in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn. Het gaat om jonge dieren. Steenuilen worden in Nederland ook gehouden als huisdieren.

Opeens was de nestkast met vijf jonge steenuilen helemaal leeg, met nestje en al. De gemeente zegt zeker te weten dat de uiltjes uit de nestkast gestolen zijn. Er zijn geen sporen van roofdieren aangetroffen. Een speciale ‘martersluis’ moet de kans op bezoek van een roofdier verminderen.

Op het wandelpad naar de kast is te zien dat er iemand bij de kast is geweest. Vorig jaar zou precies dezelfde kast bovendien ook al leeggeroofd zijn. De Utrechtse stadsecoloog laat op Twitter weten dat de uilen mogelijk zijn gestolen door personen die graag een uil als huisdier willen hebben. Er wordt gekeken of er aangifte kan worden gedaan.

Laatste koppel

De gemeente heeft zich de afgelopen jaren ingezet om meer uilen in Leidsche Rijn te krijgen. Er werden op meerdere plekken uilenkasten geplaatst, zoals in het Maximapark. In 2014 was nog slechts één steenuilkoppel over in park, maar daar zijn afgelopen jaren meerdere uilen geboren.

De exacte locatie van de leeggeroofde nestkast wil de gemeente overigens niet prijsgeven. Dit om te voorkomen dat de nestkast in de toekomst nog een keer wordt leeggehaald.