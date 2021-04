Stembiljetten in Utrecht in dozen verzamelen was ‘legitieme tijdelijke noodoplossing’

Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in Utrecht is een noodoplossing verzonnen voor stembussen die vol dreigden te raken. De gemeente heeft samen met de kiesraad besloten om in deze gevallen de uitgebrachte stemmen te verzamelen in een afgesloten doos, waar vervolgens streng toezicht op moest worden gehouden. De PVV stelde het college vorige maand vragen over de gang van zaken.

Het tekort aan stembussen was niet alleen een Utrechts probleem. Ook in omliggende gemeenten en in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag raakten de stembussen snel vol. Hoe vaak deze noodmaatregel is ingezet in Utrecht is niet bekend.

De Utrechtse afdeling van de PVV vroeg vlak na de verkiezingen om uitleg over het probleem. De gemeente zegt in een reactie het volgende: “Toen op 17 maart bleek dat er een tekort aan stembussen dreigde op een aantal stembureaus, zijn er extra stembussen geregeld en is er aan voorzitters de suggestie gedaan om als dat nodig was kiezers tijdelijk door te verwijzen naar een nabijgelegen stembureau.”

Noodoplossing

Voordat de extra stembussen beschikbaar waren is echter in afstemming met de kiesraad gekozen voor een ‘kortstondige noodoplossing’. De uitgebrachte stemmen zouden in afgesloten dozen worden verzameld, tot de extra reguliere stembussen beschikbaar waren. “De voorzitters van de stembureaus is gevraagd hier streng toezicht op te (laten) houden.”

Dit advies aan de stembureaus is op 17 maart rond 19.00 uur verzonden. Het is volgens de gemeente niet mogelijk om na te gaan hoe lang er op specifieke stembureaus met deze tijdelijke oplossing is gewerkt. “Aangezien wij hier slechts beperkt terugmeldingen over hebben ontvangen vanuit de stembureaus.”

Omvang stembiljet

De PVV was daarnaast benieuwd hoe het probleem kon ontstaan. De verkiezingen waren namelijk vanwege corona verspreid over drie dagen en sommige mensen stemden per brief. De gemeente zegt hierop dat stemgerechtigden zelf konden kiezen waar zij hun stem uitbrachten. Vooraf is per locatie een inschatting gemaakt van de verwachte drukte. “Op grond daarvan worden de materialen gedistribueerd.”

Het probleem van te volle stembussen werd volgens de gemeente veroorzaakt door de ‘omvang en de wijze van vouwen van de stembiljetten’. Hierdoor bleek de capaciteit van de stembussen 25 procent lager dan bij eerdere verkiezingen. “De (potentiële) omvang van dit probleem werd pas in de loop van de dag duidelijk en beperkte zich niet tot Utrecht.”

Sluiten

De PVV vroeg ook waarom de stembureaus met te volle stembussen niet tijdelijk de deuren sloten. “Wij begrijpen ook dat het vervelend is voor kiezers en dat stemmen belangrijk is, maar het borgen van stembiljetten is ook zeer belangrijk”, aldus Henk van Deún van de PVV. De gemeente zegt dat hier niet voor is gekozen omdat de tijdelijke oplossing legitiem was. Ook zou het besluit om een stembureau tijdelijk te sluiten bij de voorzitter van het bureau liggen.

Tot slot wilde de PVV weten of de gemeente het met de partij eens is dat het verzamelen van stembiljetten in onverzegelde dozen bij kiezers een onprettig en onbetrouwbaar gevoel kan opleveren. “Tijdens verkiezingen kunnen onverwachte situaties optreden, waarin zo transparant en zorgvuldig mogelijk gehandeld wordt. Wij onderstrepen uw uitgangspunt dat het streven altijd moet zijn om voldoende stembussen voorradig te hebben”, aldus de gemeente Utrecht.