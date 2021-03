Stembureaus in Utrecht geopend; burgemeester Dijksma stemt in Spoorwegmuseum

De verschillende stembureaus in de stad hebben vanochtend om 7.30 uur de deuren geopend. Utrechters kunnen tot 21.00 uur vanavond bij de meer dan 150 stemlokalen terecht om hun stem uit te brengen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Burgemeester Dijksma heeft haar stem al uitgebracht. Ze deed dat rond 9.30 uur bij het Spoorwegmuseum.

De stemlokalen waren afgelopen dagen al geopend voor mensen die in de risicogroep van het coronavirus vallen, maar woensdag kan iedereen naar de stembus. De stembureaus zitten zoals elk jaar in scholen, kerken en buurthuizen, maar Utrecht heeft dit jaar ook een aantal bijzondere stemlocaties, zoals de drive-thru-stemstraat bij P+R Papendorp en de mobiele stembus die vandaag staat in Overvecht en Kanaleneiland.

Druktemeter

Via een speciale druktemeter kan iedereen zien in welke Utrechtse stemlokalen het op dat moment druk is en waar weinig mensen zijn.

Rond 9.30 uur was het vooral druk bij de stembureaus in Utrecht Zuid. De stemtent aan de Heycopstraat, de Getrudisschool en kinderboerderij Nieuw Rotsoord hadden rond die tijd de indicatie rood. Ook op andere plekken in de stad is het druk met stemmers, zoals in de Geertekerk, het Muntgebouw, de Jeruzalemkerk en bij USV Hercules.

Burgemeester

Burgemeester Dijksma bracht rond 9.30 uur onder de aandacht van de media haar stem uit in het Spoorwegmuseum, dat maandag en dinsdag ook een van de locaties voor vroegstemmen was. Dijksma noemde het een fantastische locatie en een feestje om in het Spoorwegmuseum te stemmen.

“Het is een voorrecht om te leven in een vrije democratie waar gestemd mág worden. Ik ben ook in landen geweest waar dat niet kan”, zei Dijksma nadat ze haar stembiljet in de bus had gedaan.

Bepalend

Dijksma sprak verder over een ‘bepalend moment’. “We kleuren de Tweede Kamer in en daarmee ook het beleid voor de komende jaren”, zei ze daarover. “Het is ontzettend belangrijk dat zoveel mogelijk mensen gaan stemmen.”

De burgemeester vond het moeilijk om te voorspellen wat het coronavirus doet met de opkomstcijfers. “Maar de gemeente Utrecht heeft veel maatregelen genomen om het veilig te laten verlopen”, zei Dijksma, doelend op onder meer het vervroegd stemmen van afgelopen dagen en de drive-thru-stemstraat.