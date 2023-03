Stembureaus in Utrecht geopend; opkomstpercentage om 10.30 uur bijna 10 procent

De 164 stembureaus in Utrecht zijn geopend. Rond 10.30 uur was het opkomstpercentage voor de Provinciale Statenverkiezingen bijna 10 procent. Voor de Waterschappen was dit met 8,6 procent iets minder. Nog tot 21.00 uur kan er gestemd worden.

Alle stemgerechtigde Utrechters mogen woensdag voor de Provinciale Staten- en de Waterschapsverkiezingen hun stem uitbrengen en dit kan op meerdere plekken in de stad. Vanavond om 20.30 uur begint er op NPO1 een speciale verkiezingsuitzending. Om 21.00 uur begint het tellen van de stemmen in alle gemeentes in Nederland. In de loop van de avond zullen steeds meer gemeentes de voorlopige uitslag bekendmaken.

Op deze kaart zijn alle stemlokalen in de gemeente Utrecht te vinden. Ook is hierop te zien hoe druk het is per stembureau. Utrechters die nog niet weten op welke partijen ze gaan stemmen kunnen hier hulp vinden bij het maken van een keuze.

Zwevende kiezer?

Weet je nog niet zeker wat je gaat stemmen? Het beste is natuurlijk om verschillende partijprogramma’s te lezen, maar het kan ook handig zijn om de Kieskompas, MijnStem en de Stemchecker te gebruiken.

De Kieskompas is een stemhulp alleen bedoeld voor de Provinciale Statenverkiezingen.

MijnStem kan ingevuld worden voor zowel de verkiezingen voor de Provinciale Staten als de Waterschappen.

De Stemchecker van de Volkskrant werkt anders en haakt aan op de indirecte verkiezingen van de Eerste Kamer. Deze kieswijzer kijkt naar wat partijen daadwerkelijk hebben gestemd in de Eerste Kamer.