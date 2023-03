Stembureaus in Utrecht gesloten; het tellen van de stemmen direct begonnen

De stembureaus in heel het land, dus ook in Utrecht, zijn gesloten. Op verschillende plekken in Utrecht stonden op de sluitingstijd van 21.00 uur nog mensen in de rij, het is gebruikelijk dat zij hun stem nog mogen uitbrengen.



Na het sluiten van de stembureaus begint het tellen van de stemmen. Dat gebeurt in elke gemeente en gaat de hele avond en nacht door. Het ANP maakt steeds per gemeente bekend wat de voorlopige uitslag is.

Het is nu nog niet bekend wanneer de uitslagen van de gemeente en provincie Utrecht worden verwacht. Dat kan vanavond, vannacht of donderdag zijn.

Blijkbaar een storing in Utrecht. Rij van een uur voor de stembus boeide gelukkig veel mensen niet maar zorgde er toch voor dat een hoop mensen het niet zagen zitten om nog te stemmen en naar huis gingen. Zonde. #verkiezingen pic.twitter.com/cZcSjXQKZC — Wijnand Speelman (@wijnand3fm) March 15, 2023

21 uur Utrecht, nog een rij voor het stembureau pic.twitter.com/LDFNfPlIMJ — Onno Bosma (@OnnoBosma) March 15, 2023