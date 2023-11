Stembureaus zijn open; opkomst in Utrecht is om 10.15 uur 13 procent

De stembureaus in Utrecht zijn geopend. Om 10.15 uur was het opkomstpercentage 13 procent, dat betekent dat al meer dan 33.000 mensen in Utrecht hun stem hebben uitgebracht. Er kan nog tot vanavond 21.00 uur gestemd worden. In Utrecht kan dat op 182 plekken die verspreid zijn over de stad.

Het rode potlood mag weer opgepakt worden. De Tweede Kamerverkiezingen zijn vandaag. VVD, GroenLinks-PvdA en PVV gingen in de laatste peilingen aan kop, maar nu hebben alle stemgerechtigden het laatste woord.



Ben je nog een zwevende kiezer? Er zijn verschillende stemhulpen. Zo is er de Stemwijzer, het Kieskompas en de StemmenTracker. Uiteraard is het ook nuttig om de verkiezingsprogramma’s te bekijken. Weten of er ook Utrechters op verkiesbare plaatsen staan? Dat kan je hier lezen.