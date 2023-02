Stemmen voor European Tree of the Year begonnen; symbolische boom in Amelisweerd is kanshebber

De stemming voor European Tree of the Year is begonnen en een eik in Amelisweerd is een van de kanshebbers. De boom nabij Utrecht werd vorig jaar gekozen tot De Boom van het Jaar en groeide uit tot het symbool van het verzet tegen de kap in Amelisweerd.

De Markiezeneik is ruim 200 jaar oud en staat symbool voor de ongeveer 800 bomen op landgoed Amelisweerd die met kap worden bedreigd. Rijkswaterstaat, eigenaar van het bos, wil de bomen kappen om een verbreding van de A27 mogelijk te maken. Tegen de kap bestaat al jaren veel verzet, onder meer van verschillende gemeenten in de omgeving en de provincie Utrecht.

De eik won vorig jaar De Boom van het Jaar-verkiezing met een recordaantal van 36.693 stemmen en is daarmee de Nederlandse inzending voor de Europese verkiezing Tree of the Year. In totaal strijden zestien bomen mee voor de titel. Stemmen kan hier.

De verkiezing van De Boom van het Jaar en haar Europese equivalent Tree of the Year draaien niet om de dikste, oudste of mooiste boom, maar om bomen met een opvallende geschiedenis, legende of functie binnen hun gemeenschap. Kortom, om het verhaal dat deze boom bijzonder maakt. Het doel van de verkiezing is het verhogen van het bewustzijn voor bomen in het algemeen en hun relevantie in de omgeving waarin zij staan.