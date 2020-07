Sterrenwijk en Oudwijk hebben vanaf vandaag een levensreddende AED in de openbare ruimte

De Utrechtse wijken Sterrenwijk en Oudwijk hebben vanaf maandag een AED in de publieke ruimte hangen. Deze defibrillatoren kunnen gebruikt worden wanneer iemand een hartstilstand krijgt.

De AED in Oudwijk hangt op het Minervaplein en in Sterrenwijk op de Minstraat. De defibrillatoren zijn geschonken door het Diakonessenhuis, het Ondernemersfonds Utrecht en de gemeente.

In februari van dit jaar liet de gemeente weten dat het Utrechtse netwerk van AED’s nog niet dekkend is. Er zijn weliswaar genoeg defibrillatoren in de stad, maar de verspreiding is niet optimaal. Daarnaast is maar een klein aantal van de defibrillatoren te allen tijde beschikbaar.

Volgens John Taks van het Diakonessenhuis stijgt de overlevingskans van iemand met een harstilstand met een AED in de buurt van 9 naar 25 procent. “Belangrijk dus dat die nu ook voor de inwoners van ons twee buur-wijken beschikbaar zijn. We zijn een ziekenhuis om de hoek, de buurt heeft hart voor ons en wij hebben hart voor de buurt.”