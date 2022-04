Stichting alFitrah vindt tijdelijk pand in Utrecht, maar handelt mogelijk in strijd met bestemmingsplan

De islamitische stichting alFitrah is terug in Utrecht. Imam en voorzitter Suhayb Salam kondigde deze week aan dat de stichting nieuwe tijdelijke huisvesting heeft gevonden op bedrijventerrein Oudenrijn in Utrecht. Maar de activiteiten van de stichting zijn volgens de gemeente mogelijk in strijd met het bestemmingsplan van het pand.

Stichting alFitrah moest vorig jaar haar pand aan de Pahud de Mortagnesdreef in Overvecht verlaten, omdat de eigenaar van het pand er woningen wilde bouwen. Toen alFitrah weigerde te vertrekken, stapte de eigenaar naar de rechter, die de eigenaar gelijk gaf. Stichting alFitrah ligt daarnaast al lange tijd onder vuur, onder meer vanwege verdachte geldstromen. Het Verwey-Jonker Instituut typeerde alFitrah als ‘organisatie met sektarische kenmerken die met de rug naar de democratische samenleving staat en het participeren daarin ontmoedigt’.

De stichting kwam deze week met het nieuws dat ze een nieuwe tijdelijke locatie in Utrecht heeft gevonden: aan de Beefland op bedrijventerrein Oudenrijn. Ook is de stichting een crowdfunding begonnen om uiteindelijk zelf een nieuw pand te kunnen kopen.

Handhaven

Cees Bos (Stadsbelang Utrecht) is bezorgd over het feit dat de stichting terug is in Utrecht en wil dat alFitrah vertrekt uit de stad. Bos vroeg burgemeester Sharon Dijksma donderdag in het wekelijkse vragenuur hoe het college over de kwestie denkt en of er handhavend kan worden opgetreden.

Dijksma gaf vervolgens aan dat ze de zorgen over alFitrah en de aanverwante organisaties deelt, maar de stichting zomaar de stad uitzetten gaat niet. “We hebben op dit moment geen wettelijke gronden om de stichting in een absolute zin uit Utrecht te weren. We doen wat binnen ons vermogen ligt binnen de wet om te voorkomen dat de stichting zich opnieuw in de stad vestigt. Tegelijkertijd is het wel zo dat het particuliere pandeigenaren vrij staat in hun keuze een bepaalde huurder of koper aan te nemen. Dus dat is natuurlijk het spanningsveld.”

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan van het pand op bedrijventerrein Oudenrijn is mogelijk wel een punt op basis waarvan de gemeente kan handhaven. “De activiteiten die de stichting die het pand in Beefland huurt naar eigen zeggen uitvoert in dit pand, lijken inderdaad strijdig met het geldende bestemmingsplan”, aldus Dijksma. “Om die reden is gelijk opdracht gegeven tot inspectie van het pand en het gebruik ervan en er zal handhavend worden opgetreden als daar aanleiding toe is. Indien er sprake is van onveiligheid in het pand kunnen aanvullende maatregelen getroffen worden.”

Dijksma omschrijft alFitrah verder als een ‘heel moeilijk te beïnvloeden organisatie’. “Voor mij is van belang dat ik mij houd aan de mogelijkheden die ik heb, maar dat ik ook op zoek ga naar wat ik kan doen. Dat betekent dat het bestemmingsplan een aanknopingspunt biedt, maar we zijn ook wel echt aan het kijken en verder aan het onderzoeken welke mogelijkheden daar precies aan verbonden zijn.”

