Stichting Coldcasezaken vraagt opnieuw aandacht voor onbekende doden in Utrecht

Stichting Coldcasezaken vraagt vandaag aandacht voor onbekende doden in Nederland. Het gaat om mensen die zijn gevonden, maar die bij hun dierbaren nog altijd als vermist staan geregistreerd. Ook verschillende slachtoffers in regio Utrecht worden opnieuw onder de aandacht gebracht.

“Achter elk anoniem graf schuilt een familie die al jaren in onzekerheid leeft, zonder antwoorden en zonder afsluiting”, aldus de stichting. Daarom heeft de organisatie afgelopen zomer met “veel zorg en respect” de foto’s van de slachtoffers bewerkt, mede met behulp van AI. “Zo kunnen hun gezichten op een waardige manier in de media worden getoond. We hopen hiermee de herkenning te vergroten en nieuwe inzichten te krijgen.”

Met foto’s op vijf grote spandoeken heeft de stichting zondag 2 november in Amsterdam en Den Haag al de aandacht gevestigd op vier coldcasezaken, precies op de plekken waar de slachtoffers zijn gevonden.

Utrechtse voorbeelden

Een van de coldcases in Utrecht betreft een man van naar schatting 60 tot 70 jaar, die op 4 maart 2013 werd aangetroffen onder een bouwkraan op het Stationsplein. Het lijkt erop dat het slachtoffer met opzet van de kraan is gevallen. Hij had geen identiteitspapieren bij zich, en ondanks een uitgebreid politieonderzoek is zijn naam nooit achterhaald. De man is tot op de dag van vandaag niet geïdentificeerd.

Het slachtoffer droeg op de dag van zijn dood een grijze polo met daarover een grijze sweater met de opdruk Harvard, een spijkerbroek en halfhoge zwarte laarzen. In de buurt van de bouwkraan werden ook een Poolse jas van het merk Lavard en een zwartgeruite sjaal gevonden. Volgens de autoriteiten behoorden deze kledingstukken mogelijk ook aan de man toe.

Een andere, nooit opgeloste, zaak uit Utrecht betreft een man – vermoedelijk tussen de 40 en 50 jaar – die de politie op 9 juni 2020 op Utrecht Centraal aantrof. Sectie wees uit dat de man waarschijnlijk om het leven was gekomen door zelfdoding, maar de politie is er nooit in geslaagd het slachtoffer te identificeren.

Heulmeisje

Maar ook zaken net buiten Utrecht komen opnieuw aan het licht, zoals die van het ‘Heulmeisje‘, dat op 24 oktober 1976 werd gevonden door wandelaars bij de toenmalige parkeerplaats De Heul aan de A12 bij Maarsbergen, Ze was verborgen onder aarde en takken en het was duidelijk dat er mogelijk sprake was van een misdrijf. Haar doodsoorzaak bleef echter onbekend. De politie kon na veel onderzoek geen identiteit vaststellen van de vrouw, waardoor zij al snel het Heulmeisje werd genoemd, refererend aan de vindplek.

Belangrijke tips

Dankzij de publiciteit van Stichting Coldcasezaken zijn er in de afgelopen anderhalf jaar al twee keer belangrijke tips binnengekomen die tot identificatie hebben geleid. Hierdoor kregen families eindelijk het antwoord waar ze zo lang op hadden gehoopt.

“Wij hopen dat 4 november in de toekomst een officiële dag van bewustwording wordt voor de onbekende doden in Nederland. Met erkenning van instanties en media kan deze groep slachtoffers beter gehoord worden, en kunnen families de antwoorden krijgen die zij verdienen,” stelt de stichting.

Alle tips zijn welkom bij Stichting Coldcasezaken – via de contactformulieren onderaan de pagina’s van de zaken – of bij de politie. Dit kan ook anoniem.