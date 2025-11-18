Stichting Utrechts eigenDom en Utrecht Marketing behalen 1,2 miljoen voor nieuwe verlichting van de Domtoren

Stichting Utrechts eigenDom en Utrecht Marketing hebben 1,2 miljoen euro opgehaald voor de nieuwe verlichting van de Domtoren. Deze verlichting werd vorig jaar al door koningin Máxima onthuld. Wethouder Dennis de Vries ontving de cheque op 17 november tijdens een bijeenkomst in de Michaëlskapel van de Domtoren.
In de afgelopen zeven jaar hebben diverse acties en initiatieven van Stichting Utrechts eigenDom en Utrecht Marketing, samen met inwoners, bedrijven en andere betrokkenen, ervoor gezorgd dat de 1,2 miljoen euro kon worden ingezameld voor de nieuwe verlichting van de Domtoren. De Dom van Utrecht stond door een grote restauratie vijf jaar in de steigers. Eind vorig jaar ontstak koningin Máxima de vernieuwde verlichting van de Dom.
Verschillende acties
De opbrengst kwam uit allerlei acties: van kaartverkoop voor de tijdelijke bezoekerslift tot vier speciale Domdiners in de Domkerk. Ook bracht het circulaire project Van Dom tot steengoed geld op, waarin oude materialen uit de toren een nieuw leven kregen. Daarnaast werden via De Schat van Utrecht brieven aan een volgende generatie verkocht en maakten Utrechtse kunstenaars Domtegeltjes. Verder hielpen scholen, sportclubs en lokale ondernemers mee met allerlei kleinere acties.
‘Een geweldig resultaat’
Cor Jansen, directeur van Utrecht Marketing, en voorzitter Olav Rosenberg van Stichting Utrechts eigenDom boden de cheque aan wethouder De Vries aan. Bij het in ontvangst nemen van de cheque noemde De Vries de opbrengst van de gezamenlijke inspanningen van beide organisaties ‘een geweldig resultaat’. “Ik ben er enorm blij mee dat jullie dit gezamenlijk mogelijk hebben gemaakt”, zei de wethouder. “Dit is de stad van Sint Maarten; delen en verbinding maken. Ik hoop dat Utrecht dat over pakweg vijftig jaar nog steeds is.”
Complimenten onze Dom staat er mooi bij ! Mag in de donkerr ochtend ook wel verlicht zijn.
Nu de Dom kerk nog, deze is totaal niet aangelicht zoals helaas veel bijzondere monumenten in de oude binnenstad.
Hij staat er nu prachtig aangelicht bij. Dat roept bij mij elke keer de vraag op waarom de Nicolaikerk niet is aangelicht. Dat fraaie koepeltje bovenin verdient ook wel wat aandacht.
Laat de PvdD het maar niet horen.
https://www.duic.nl/algemeen/pvdd-utrecht-maakt-zich-zorgen-om-lichtvervuiling-en-wil-duidelijkheid-over-naleving-regels/
@binnestad bewoner, ik ben voor de mensen daarom woon ik in de grote stad, en niet in een dorp inderdaad !
Van verlichting op de Domtoren kun je geen water uit de kraan drinken. Er worden mensen wegens geldgebrek afgesloten van het water. De verhoudingen zijn zoek.
Inderdaad, nu nog de Domkerk verlichten (is van de protestanten, dus die moeten het ophoesten). En er valt vast nog wel iets te bedenken om het verdwenen middenschip dmv licht te herscheppen ?
@Nina
Dus wanneer enkele mensen niet betalen voor hun water en daardoor worden afgesloten (overigens in de meeste gevallen voor 1 enkel dagje), dan is een particuliere inzamelingsactie voor verlichting van een monumentale toren niet meer bon ton?