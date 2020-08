‘Stijging coronabesmettingen in Utrecht geen reden voor mondkapjesplicht’

Ook in Utrecht is een sterke stijging te zien van het aantal coronabesmettingen. Er zijn vrijdag 25 nieuwe besmettingen gemeld. Dit is het hoogste aantal sinds medio mei. Ondanks deze cijfers is volgens de gemeente geen reden om een mondkapjesplicht te overwegen.

In Amsterdam en Rotterdam is het vanaf 5 augustus in sommige drukke gebieden van de stad wel verplicht een mondkapje te dragen. Ook in die steden is een stijging te zien van het aantal besmettingen. Van een landelijke regel is geen sprake, het kabinet is geen voorstander voor mondkapjesplicht.

De gemeente Utrecht is nu ook nog geen voorstander: “We blijven stevig inzetten op maatregelen om de anderhalve meter afstand in de openbare ruimte te waarborgen en monitoren de drukte in de stad. Mocht dit aanleiding geven voor aanvullende maatregelen, zullen we de invoering van mondkapjes overwegen. Hier is op dit moment geen reden toe.”

Eerder heeft de gemeente wel gemerkt dat sommige horecazaken de regels van 1,5 meter onvoldoende in acht nemen. Daarom is besloten om actief te handhaven op naleving van de noodverordening bij risicolocaties.