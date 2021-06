Stijging dierproeven bij Universiteit Utrecht en UMC; ook coronatests op huisdieren

Het aantal dierproeven bij de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht is van 19.078 in 2019 gestegen naar 20.433 in 2020, een toename van 1.355. Volgens de instellingen is dat te verklaren door een groot onderzoek met zebravissen en onderzoek naar corona bij huisdieren en asieldieren.

De universiteit en het UMC Utrecht willen zo weinig mogelijk proeven met dieren doen. Eerder daalde het aantal proeven dan ook flink, zo waren er in 2001 nog 51.900 proeven, maar dit jaar is er dus een stijging. Corona heeft ook invloed op de cijfers. Want aan de ene kant werden proeven uitgesteld of afgelast door de pandemie, aan de andere kant werden er ook bij honderden katten en honden coronatesten afgenomen.

Voor alle dierproeven werden in totaal 22.427 dieren gebruikt. Vooral muizen worden veel gebruikt, in totaal 9.960 stuks. Daarna volgen zebravissen met in totaal 3.096 dieren, 2.292 honden en 2.085 kippen. Ook paarden, katten, fretten, varkens, cavia’s, schapen en andere dieren werden gebruikt.

Zebravissen

De vele zebravissen werden gebruikt voor onderzoek naar de invloed van chemische stoffen in het milieu op stofwisselingsziekten als obesitas en diabetes. Voor het onderzoek werd een stukje van de vin weggeknipt om de dieren van elkaar te kunnen onderscheiden. De vissen werden gehouden in aquaria in het laboratorium. Ze werden uiteindelijk gedood, om ze te kunnen onderzoeken.

Coronatesten

Extra coronaonderzoek werd gedaan in de vorm van onderzoek waarbij 203 honden en 429 katten in huishoudens, dierenopvangcentra en dierenartsenpraktijken werden getest op corona. Dit gebeurde met ‘licht ongerief’, zoals het afnemen van speeksel of bloed. Er kwamen geen laboratoriumdieren aan te pas.

Het doel van dit onderzoek was om na te gaan of honden en katten die dichtbij mensen leven een rol spelen in de verspreiding van het virus. Voorlopige resultaten laten zien dat honden en katten geïnfecteerd kunnen worden door hun baasje, maar ook dat de huisdieren niet of nauwelijks ziek worden en geen rol lijken te spelen in de verspreiding van het virus.