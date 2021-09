Stijging in aantal meldingen van kindermishandeling in Utrecht

Het eerste halfjaar van 2020 zijn er in Utrecht meer meldingen van kindermishandeling binnengekomen dan in dezelfde periode het jaar ervoor. Kinderen in Utrecht kregen vooral meer te maken met emotionele verwaarlozing en waren vaker getuige van geweld.

In de eerste helft van 2020 kwamen er 735 meldingen van kindermishandeling binnen. Dat is 130 meer dan een jaar eerder. Het aantal meldingen van emotionele of psychische verwaarlozing steeg van 300 naar 425.

Ook kwam het vaker voor dat jongeren getuige waren van geweld tussen andere personen. Het aantal meldingen steeg van 155 naar 225. Het aantal jongeren dat in de eerste helft van 2020 slachtoffer werd van fysiek geweld nam af. In 2019 kregen 95 jongeren hiermee te maken. Een jaar later waren dat er 80.

Veilig Thuis

In heel 2020 kwamen er in Utrecht 1385 meldingen van kindermishandeling binnen. Dat is fors meer dan in 2019, toen 1245 meldingen binnenkwamen.

Ook het aantal adviezen van de organisatie Veilig Thuis is in Utrecht op alle vlakken toegenomen. Het doel van dit advies is om de jongere (of andere adviesvrager) te helpen om op eigen kracht met de mishandeling om te gaan.

Nederland

20 procent van de Nederlandse jongeren tussen de 16 en 24 jaar gaf aan in 2020 slachtoffer te zijn geweest van kindermishandeling, blijkt uit een analyse van het CBS. Ook blijkt dat jonge vrouwen vaker slachtoffer zijn dan mannen.

Relatief vaak hebben jongeren te maken met huiselijk geweld. Bij 12 procent van hen gaat dat om structureel huiselijk geweld. Dat betekent dat het regelmatig voorkomt dat het kind wordt geschopt, geslagen of dat er wordt gedreigd met fysieke pijn.

Dominantie

Een andere vorm van huiselijk geweld die kinderen in Nederland veel meemaken is dwingende controle. Bij deze vorm van kindermishandeling wordt de jongere gedomineerd door een andere persoon. Dit kwam voor bij 10 procent van de jongeren in Nederland.

5 procent van de jongeren had last van stalking door een ex-partner in 2020. Seksueel geweld in huiselijke kring gebeurde in Nederland bij 3 procent van de jongeren.