Stijn Franken overleden: Utrechtse hoogleraar en advocaat van Volkert van der Graaf

Bekend strafrechtadvocaat en hoogleraar aan de Universiteit Utrecht Stijn Franken is deze week op 58-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn advocatenkantoor Spijker Strafrechtenadvocaten bekendgemaakt. Franken was al lange tijd ziek.

De strafrechtadvocaat werd landelijk bekend door zijn betrokkenheid bij een aantal roemruchte rechtszaken. Hij was onder andere de advocaat van Volkert van der Graaf, de moordenaar van Pim Fortuyn, en stond ook tijdelijk Willem Holleeder bij.

Daarnaast speelde hij een grote rol in de zaak van Lucia de Berk, de verpleegkundige die in eerste instantie een levenslange celstraf kreeg voor zeven moorden en drie moordpogingen op ziekenhuispatiënten. Met hulp van Franken werd de zaak herzien, wat ervoor zorgde dat ze in 2010 werd vrijgesproken.

“Met het overlijden van Stijn Franken verliezen we niet alleen een van de scherpste juristen uit het Nederlandse strafrecht, maar bovenal een mens die wist wat het betekende om naast iemand te staan – juist als de wereld zich had afgewend”, zegt zijn kantoor.